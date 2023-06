Luis Sal replica a Fedez dopo l' addio a Muschio Selvaggio | Era diventato il suo podcast - Il rapper | Volevi usarmi come bancomat

Leggi Anche Fedez: 'Ecco perché io eabbiamo litigato, non tornerà a 'Muschio selvaggio'' Il racconto di Fedez Dopo settimane di voci e speculazioni sulla sparizione dello youtuber dal podcast 'Muschio selvaggio' che i due ...Quanto guadagnaQuesta è la domanda che in molti si staranno facendo - eccezion fatta per i boomer che probabilmente neanche sanno chi sia questa sorta star nostrana del web - vista la polemica con il suo (...Continua lo scontro tra Fedez e. Dopo che il cantante spiegava in un video le motivazioni del l'addio dello youtuber al podcast ' Muschio Selvaggio ', il 25enne bolognese aveva raccontato la sua versione dei fatti. Un ...

Muschio Selvaggio, Fedez controreplica a Luis Sal: «Mi ha chiesto 600 mila euro per la società» Open

Continua lo scontro tra Fedez e Luis Sal. Dopo che il cantante spiegava in un video le motivazioni dell'addio dello youtuber al podcast ...Si aggiunge un nuovo (durissimo) capitolo alla saga sulla « [scomparsa» di Luis Sal] (https://www.vanityfair.it/article/fedez-luis-sal-sono-al-limite-spiegazioni-lite-muschio-selvaggio) dal podcast Mu ...