Luis Enrique-Napoli | da SKY non hanno dubbi | accordo complicato per due motivi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 9 giugno 2023) Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte parlando del possibile allenatore del, destinato a prendere il posto di Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato Secondo me l’ipotesi Mancini è sul tavolo, non hoche De Laurentiis ha chiamato il CT. L’ipotesi Mancini è affascinante perché il CT ha dato sempre valore alle squadre dove è stato. È un allenatore che ha una filosofia, un progetto.Costi troppo alti e obiettivo Champions Leaguenon dovrebbe più essere sul tavolo perché ha costi importanti ed ha in testa la Champions. Credo che Klopp e Mourinho non siano mai stati sul tavolo delle trattative. Credo che il presidente delpossa aver fatto dei passaggi anche su questo tipo di ...