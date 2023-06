Lucia Annunziata avvelenata contro Rai e Giorgia Meloni | «Dopo Renzi l’inferno | lei è come lui | vogliono l’Istituto Luce»

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 giugno 2023)la lettera con cui si è dimessa dalla Rai,torna all’attaccoviale Mazzini o quantomenoil legame inscindibile tra la Tv di Stato e la politica. Sul palco della Repubblica delle Idee a Bologna, l’ex conduttrice di In mezz’ora mette nel mirino la degenerazione che c’è stata in Raila legge Gasparri, con un pensiero particolarmente critico tanto sull’ex premier Matteo, quando sull’attuale capo del governo,. «La Rai comunque non è la cartina di tornasole delle reali situazioni perché anche per legge è un’istituzione legata alla Legge Gasparri, ridata completamente non solo al governo ma al parlamento – dice– poi è arrivato, a ...