L’orribile tragedia della bimba dimenticata dal padre all’interno dell’auto | l’uomo è stato indagato Il commento della psichiatra rispetto ad un fenomeno non nuovo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 giugno 2023) Unaimmane, orribile, che purtroppo non è la prima volta che accade e che, sebbene con orrore, siamo consci del fatto che possa tornare a ripetersi. Il papà era convinto di aver lasciato l’amata figlioletta all’asilo nido E’ accaduto che – stavolta a Roma – nei giorni scorsi, mercoledì 7 per l’esattezza, un papà, convinto di aver lasciato la propria bambina di 14 mesi al nido, soltanto dopo 7 ore ha realizzato di averla lasciata in auto, dove nel frattempo è stata trovata senza vita., un onesto e serio carabiniere, come la legge prevede in questi casi, èper abbandono di minore. Figli ‘dimenticati’ nell’auto, unmolto più esteso di quanto si pensi Come dicevamo, si tratta di unanon nuova, che per ragioni o motivi a tutti noi ...