Lorella Cuccarini dice addio ad Amici 23? I dettagli dell’offerta ricevuta dalla Rai

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un’offerta intrigante è giunta sul tavolo di, che secondo Dagospia avrebbe appunto ricevuto una proposta da parte della Rai, volta a convincerla a non partecipare ad23. La professoressa del talent show di Maria De Filippi avrebbe già fornito una risposta in merito, sollevando ogni dubbio sulla sua partecipazione nella prossima edizione del programma Mediaset.23,torna alla Rai? La risposta parla chiaro Secondo quanto riportato da Dagospia: “A quanto si, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, asarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di Rai 1, oltre a condurre varie prime serate.” Veramente una ...