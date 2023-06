Lollobrigida | notizie confortanti | spero Berlusconi si rimetta presto

(Di venerdì 9 giugno 2023) "Siamo sempre preoccupati" per le condizioni di salute di Silvio. "Ho letto, le dichiarazioni del collega Tajani che ne sa più di me. È una anticipazione di controlli di ...

"Siamo sempre preoccupati" per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. "Ho lettoconfortanti, le dichiarazioni del collega Tajani che ne sa più di me. È una anticipazione di ...,...... che dovrebbe avvenire intorno a metà luglio secondo quanto annunciato dal ministro Francesco, fino al 31 dicembre 2023. Per il via libera definitivo si attende la firma del nuovo ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Il leggendario bracciale Jarretière di rubini e diamanti realizzato dal ...rimanenti Cinema Gina...

I mondi di Gina, l'omaggio di Roma all'indimenticata Lollobrigida - ViaggiArt Agenzia ANSA

Roma, 9 giu. (askanews) - "Siamo sempre preoccupati" per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. "Ho letto notizie confortanti, le dichiarazioni del collega Tajani che ne sa più di me. È una ant ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - - Milano: incontro annuale della Consob con il Mercato Finanziario. Partecipa, tra gli altri, Paolo Savona, presidente Consob. - Milano: tavola rotonda, ...