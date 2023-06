Ha chiuso in calo a 172,8 punti il differenzialeBtp e Bund decennali tedeschi, contro i 177 della chiusura precedente. In ribasso di 7,2 punti con il rendimento del titolo italiano al 4,1%, contro i 2,4 punti in meno di quello tedesco al 2,37% .In discesa lo, che retrocede a quota +164 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,02%.gli indici di Eurolandia giornata fiacca ...Milano ha chiuso in calo dello 0,41%, con loa 172 punti (da 179 punti della vigilia) e il ... Sul mercato valutario il cambioeuro e dollaro si attesta a 1,0750 (1,0780 ieri). Inoltre l'euro/...

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 172,8 punti - Economia Agenzia ANSA

Il presidente della Consob Paolo Savona parla di inflazione, risparmio, tassi di interesse, debito pubblico. Nell’incontro annuale con il mercato finanziario, oggi, venerdì 9 giugno, Savona ha affront ...(Teleborsa) - Le "recenti iniziative prese dal Governo" per migliorare la competitività dei mercati finanziari "vanno nella direzione giusta". Lo ha affermato Paolo Savona, presidente della CONSOB (Co ...