"Lo skipper non sapeva di avere a bordo degli 007" dice il sindaco che lo sposò

Leggi su agi

(Di venerdì 9 giugno 2023) AGI - Claudio Carminati, il comandante della 'Good...uria', la barca affondata nel lago Maggiore con a21 agenti dell'Aise e del Mossad, la domenica del naufragio "sarebbe dovuto andare alla Fiera della focaccia in Liguria con la moglie Anja, poi un suo conoscente, forse un ex carabiniere, e gli prospettò l'idea di caricare delle persone, che nonappartenessero ai servizi segreti, portarle a fare un giro e a pranzo all'Isola dei Pescatori e lui cambiò programma". Lo racconta all'AGI Federico Monti,di Arona, provincia di Novara, che celebrò il matrimonio tra lo, di cui è amico, e Anja Bozhkova: "È una brava persona, semplice. Si era innamorato di Anja, una donna anche lei bravissima che ha fatto la badante per quasi tutta la sua vita e insieme erano coinvolti nella vita lavorativa sulla ...