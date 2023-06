Lo chef Enrico Bartolini porta il Mudec tra i 100 World’s Best Restaurant Ecco quanto costa mangiare lì

(Di venerdì 9 giugno 2023)iltra i 100 Thes 2023. Il locale, tre stelle Michelin, di via Tortona a Milano si piazza all’85esimo posto nella classifica dei migliori ristoranti al mondo. Il successo die della sua raffinata brigata arriva dopo che sono state ufficializzate le posizioni della celebre classifica dal 51esimo al 100 posto. Le prime 50 posizioni, invece, saranno rese note nella cerimonia di premiazione che quest’anno si terrà il 20 giugno a Valencia. L’elenco “51-100” della 21° edizione della premiazione coinvolge i ristoranti di cinque continenti ed è il risultato dei voti di 1.080 esperti indipendenti che appartengono al mondo della gastronomia. In sintesi: l’elenco “51-100” ha 12 new entry da 11 diverse ...

Tra questi, c'è una new entry tutta italiana: il ristoranteBartolini al Mudec di Milano ... Questo è solo l'ultimo dei riconoscimenti per lo giovanetoscano che ha già fatto il pieno di ...Pochi, infatti, gliitaliani quest'anno. Uno su tutti spicca per eccellenza: si tratta del RistoranteBartolini al Mudec - il Museo delle culture - di Milano, che fa il proprio ingresso ...Con 21 ristoranti presenti in classifica, l'Europa guadagna quattro nuovi ingressi: il ristoranteBartolini a Milano (No.85); Kei a Parigi (No.93); Ceto, l'ultima apertura delloMauro ...

Scritto da Fabiana Romanutti il 09 Giugno 2023. Pubblicato in Chef & Ristoranti.