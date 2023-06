LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 92-82 | Finale Serie A basket 2023 in DIRETTA | le Scarpette Rosse rispettano il fattore campo e vanno sull’1-0! Napier e Hall decisivi

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui: al Forum l’rispetta il, si aggiudica gara-1 per 92-82 sullae si porta-0 nelladellaScudetto! 92-82 Stesso risultato anche per Shabazz: 2/2 e +10! 90-82 Johannes Voigtmann segna entrambi i liberi a disposizione: l’mette in cassaforte la vittoria! 88-82 2/2 anche per Tornike Shengelia: due possessi pieni di svantaggio per i bolognesi! 88-80 2/2 per Semi Ojeleye: ancora -8 per i bianconeri! Espulsione per Paul Biligha per essere entrato indalla panchina dopo lo scontro tra Teodosic e Melli ...