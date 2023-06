LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 6-14 | Finale Serie A basket 2023 in DIRETTA | partenza bruciante dei bolognesi | i Campioni d’Italia faticano

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-19 Penetrazione di Shavon Shields: l’torna a -6! 11-19 Piazzato di Gigi Datome: la partita sale di tono! 9-19 Bomba di Milos Teodosic: +10! 9-16 Virata del centro statunitense! 7-16 Kyle Hines dalla ‘linea della carità’ fa 1/2: l’EA7 Emporio Armani torna a -9! 6-16 Un solo tiro segnato da Shengelia a cronometro fermo: le V-nere ritornano in doppia cifra di vantaggio! 6-15 1/2 per Daniel Hackett ai liberi: i felsinei vanno a +9 a meno di cinque minuti dalla prima sirena! 6-14 2/2 per Cordinier dalla lunetta: ancora +8 per la! 6-12 Billy Baron pesta la linea dell’arco: due punti rosicchiati dai meneghini, che tornano a -6! 4-12 2/3 per Belinelli a cronometro fermo: +8 Segafredo! 4-10 ...