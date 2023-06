LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 51-53 | Finale Serie A basket 2023 in DIRETTA | match che sale d’intensità | con i bianconeri a +2 dopo 25?

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-56 Assist di Teodosic per Ojeleye: tripla e pareggio,l’intensità del! 56-53 Capitan Melli manda in fondo alla retina il tiro dalla media! 54-53 Tripla col fallo di Billy Baron: uscita perfetta dai blocchi del playmaker canadese, sorpasso! Time-out di Sergio Scariolo a -4’31” dalla terza sirena. 51-53 Voigtmann non ci sta, mette i piedi a posto dall’arco e spara: tripla! 48-53 Tornike Shengelia non si fa pregare due volte: +5! 48-51 Dentro anche il libero: i meneghini mordono le caviglie agli emiliani! 47-51 Shabazz Napier si cerca il contatto e segna: esplode nuovamente il Forum! Possibilità di 2+1 per il ‘folletto’ americano. 45-51 Canestro difficilissimo per Daniel Hackett: il playmaker ex Olympiacos riporta le ...