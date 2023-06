LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | Zarco comanda le P2 | 3° Bagnaia e 5° Bezzecchi

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14migliora il proprio tempo e ora è quinto a 0.438.e Bastianini sono ora ai box, rispettivamente in terza e undicesima piazza. 15.11 Johannsi porta in vetta con la Ducati Pramac in 1:46.627 a precedere di 0.096 Alex Marquez e di 0.284. Quartararo è settimo a 0.585, Marc Marquez ottavo a 0.602,decimo a 0.768 e Bastianini 11° a 0.789. 15.10si porta in terza posizione a 0.188 da Alex Marquez, mentre Bastianini ora è nono a 0.693. 15.08 Alex Marquez si porta davanti a tutti con la Ducati Gresini in 1:46.723 con un vantaggio di 0.141e di 0.380 Oira.scala la classifica, quarto a 0.447 ...

Ecco tutte le foto e i dettagli di questa livrea speciale pensata dal team satellite Ducati per la domenica del Mugello, LIBERELa parte destra della livrea è ispirata all' Inferno ...In pista ci sarà anche Jorge Lorenzo , ex campione, al volante della Porsche del team Q8 Hi ... Gara 2 completerà il weekend domenica alle 12.10

Quando arrivi al Mugello ti manca il fiato, anche se lo conosci da tanti anni: il fascino si rinnova continuamente. Peccato che, per il momento, il pubblico non ci sia, con le colline e le tribune ...