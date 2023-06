LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | Zarco al vertice delle P2 | 3° Bezzecchi e 4° Bagnaia

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Piloti che ora stanno rientrando ai box per montare la gomma da tempo. 15.42sta inanellando tanti giri sull’1:46.6/7 e questo è un bell’andare con la combinazione di gomme hard/medium. 15.40 Quando mancano 2o’ al termine la situazione vede sempredavanti a tutti, 3°e 4°. Ora si attende il momento del time-attack. 15.39 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 5 J.1:46.627 2 73 A. MARQUEZ +0.009 3 72 M.+0.171 4 1 F.+0.221 5 89 J. MARTIN +0.317 6 20 F. QUARTARARO +0.460 7 12 M. VIÑALES +0.467 8 88 M. ...

Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW LIBERE 2, CLASSIFICA: ZAR, A MAR, BAGIl GP d'Italia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW, instreaming anche su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky SportAL MUGELLO, LE PROVE LIBERE...Ecco tutte le foto e i dettagli di questa livrea speciale pensata dal team satellite Ducati per la domenica del Mugello, LIBERELa parte destra della livrea è ispirata all' Inferno ...

MotoGP, GP Italia al Mugello: prove libere in diretta LIVE Sky Sport

In diretta - Alex Marquez ha dominato la prima sessione di prove libere mentre le Ducati sono in difficoltà. Chi raggiungerà la cima della classificaPoca gente, per il momento, al Mugello, ma in pista lo spettacolo non è mancato. Oggi, la tradizionale diretta al termine delle libere cambia formato: questa volta, l’ospite è il “nostro” René, l’arte ...