LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | Zarco al vertice delle P2 | 3° Bagnaia e 4° Bezzecchi

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30ritorna al box, mentre Bastianini è 13° a 0.776. 15.27realizza il crono di 1:46.848, migliorando di qualche centesimo il suo tempo e rimanendo però in terza posizione 0.221 dalla vetta. 15.26 Migliora il proprio crono Alex Marquez, rimanendo però in seconda posizione a 0.009 da. Bastianini 12° a 0.776, mentre Quartararo e Marc Marquez sono nono e decimo rispettivamente a 0.576 e a 0.602. 15.24 Maverick Vinales sale in 13ma posizione a 0.819 da. 15.22 21° Marini in 1.47.838 a 1.211 da Johann, mentretorna in pista proprio in questo momento con la combinazione hard/medium. 15.21ancora fermo ai box, mentre Marini sta migliorando i propri ...

Ecco tutte le foto e i dettagli di questa livrea speciale pensata dal team satellite Ducati per la domenica del Mugello, LIBERELa parte destra della livrea è ispirata all' Inferno ...

MotoGP, GP Italia al Mugello: prove libere in diretta LIVE Sky Sport

In diretta - Alex Marquez ha dominato la prima sessione di prove libere mentre le Ducati sono in difficoltà. Chi raggiungerà la cima della classificaPoca gente, per il momento, al Mugello, ma in pista lo spettacolo non è mancato. Oggi, la tradizionale diretta al termine delle libere cambia formato: questa volta, l’ospite è il “nostro” René, l’arte ...