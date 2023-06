LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | scatta la P1 | inizia il lavoro al Mugello!

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.56 Bastianini chiude il suo quinto giro e si mette in ottava posizione a 851 millesimi. Il romagnolo proverà a non sforzare troppo il fisico ed a trovare subito un tempo importante? 10.55 Pirro si ferma ai box dopo un ottimo primo run, Marc Marquez è decimo a 1.043, mentre suo fratello Alex vola in vetta in 1:46.852 10.54 Quartararo conclude un altro giro e sale in sesta posizione a 732 millesimi con un ottimo T4. Bagnaia si rilancia ma se la prende comoda 10.53 Alex Marquez sale in terza posizione a 380 millesimi, mentre Bezzecchi migliora ed è settimo a 935 10.52 Rins si porta in terza posizione a 592 millesimi, poi Zarco a 770. Ottavo Bezzecchi a 1.448, poi Vinales, Marquez e Bagnaia 10.52 Pirro prosegue a spingere e migliora ancora. Scende a 1:46.917, Morbidelli secondo a 1.949, ma ora si inserisce ...

Per Enea Bastianini più che una ripartenza il GP del Mugello è un vero e proprio inizio. L'incidente nella Sprint di Portimao, primo atto della stagione, l'ha tenuto via dal mondiale fino a oggi. Il ...Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW, instreaming anche su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport MUGELLO, IL SIGNIFICATO DEI NOMI DI ...Per Enea Bastianini più che una ripartenza il GP del Mugello è un vero e proprio inizio. L'incidente nella Sprint di Portimao, primo atto della stagione, l'ha tenuto via dal mondiale fino a oggi. Il ...

LIVE MotoGP, GP Italia 2023 in DIRETTA: si comincia al Mugello, torna Bastianini OA Sport

Riparte il Motomondiale 2023! Dopo una sosta di ben tre settimane si torna in azione con il fine settimana del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento della stagione che, come tradizione, prenderà sc ...Il nuovo simulatore motociclistico di Milestone è un'esempio di come in Italia i titoli esport si possano anche fare, non solo giocare.