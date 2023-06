LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | inizia il weekend del Mugello | le Ducati vogliono dettare legge

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 Siamo giunti al sesto appuntamento stagionale e arriviamo sulla pista toscana con una classifica quanto mai equilibrata e variabili notevoli. 10.05 Buongiorno e benvenuti al! Tra 40 minuti esatti prenderà il via l’attesissimo fine settimana del GP d’Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio d’, sesto appuntamento del Mondiale di. Sullo splendido scenario delandranno in scena le prime due sessioni di prove libere che andranno a comporre subito la top10 che domani eviterà la Q1 in vista delle qualifiche. La giornata tra Biondetti e Arrabbiate prenderà ...

Per Enea Bastianini più che una ripartenza il GP del Mugello è un vero e proprio inizio. L'incidente nella Sprint di Portimao, primo atto della stagione, l'ha tenuto via dal mondiale fino a oggi. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW, instreaming anche su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport MUGELLO, IL SIGNIFICATO DEI NOMI DI ...

Riecco la MotoGP. Sparita dai radar per un mese intero si ripresenta al Mugello, uno dei circuiti più belli al mondo, per l'appuntamento con il GP Italia. Ci si arriva sulla scia del secondo successo ...