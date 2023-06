LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | Ducati dominanti nelle prima fasi della P1 | Alex Marquez precede Pirro | 6° Bagnaia

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Cancellato il tempo di Zarco, mentre Vinales migliora leggermente ed è 17° a 1.018, superando Miller a 1.038. 11.12 Quartararo chiude il suo decimo giro e rimane decimo a 543 millesimi dalla vetta. Zarco, invece, sale in quinta posizione a 416. 11.11 Attenzione! Caduta per Aleix Espargarò! Lo spagnolo finisce nella ghiaiaBuccine, l’ultima curva, e vede la sua Aprilia ko. Tutto ok per il pilota. 11.10 AGGIORNAMENTO TEMPI P1 1 73 A.1:46.852 2 51 M.+0.065 3 89 J. MARTIN +0.097 4 72 M. BEZZECCHI +0.309 5 30 T. NAKAGAMI +0.419 6 1 F.+0.433 7 23 E. BASTIANINI +0.441 8 33 B. BINDER +0.475 9 42 A. RINS +0.511 10 20 F. ...

Per la sesta tappa del mondiale 2023, laarriva in Italia e più precisamente all' Autodromo Internazionale del Mugello , tracciato di proprietà della Ferrari situato nel comune di Scarperia e ...Per Enea Bastianini più che una ripartenza il GP del Mugello è un vero e proprio inizio. L'incidente nella Sprint di Portimao, primo atto della stagione, l'ha tenuto via dal mondiale fino a oggi. Il ...Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW, instreaming anche su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport MUGELLO, IL SIGNIFICATO DEI NOMI DI ...

SCARPERIA - Tutti i colori del Mugello. Nelle colline che hanno scritto la storia della MotoGP, a lungo e in largo con la firma di Valentino Rossi, è iniziato il wekend più atteso delle due ruote ...Riparte il Motomondiale 2023! Dopo una sosta di ben tre settimane si torna in azione con il fine settimana del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento della stagione che, come tradizione, prenderà sc ...