LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | Bezzecchi vola nella P2! 3° Bagnaia e caduta di Marc Marquez

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Riepilogando i tempi, ecco la classifica aggiornata: POS # RIDER GAP 1 72 M.1:45.808 2 89 J. MARTIN +0.132 3 1 F.+0.232 4 33 B. BINDER +0.244 5 25 R. FERNANDEZ +0.302 6 20 F. QUARTARARO +0.496 7 12 M. VIÑALES +0.505 8 42 A. RINS +0.653 9 5 J. ZARCO +0.713 10 49 F. DI GIANNANTONIO +0.739 15.51 Pioggia di caschi rossi!al comando in 1:45.808 a precedere di 0.132 Martin e di 0.232. Quarto Binder a 0.244, sesto Quartararo a 0.496. Bastianini 11° a 0.765. 15.49si porta al comando in 1:46.218 a precedere di 0.085 Jorge Martin e di 0.095 Vinales. Bastianini a 12° a 0.763, ...

Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW LIBERE 2, CLASSIFICA: ZAR, A MAR, BAGIl GP d'Italia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW, instreaming anche su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky SportAL MUGELLO, LE PROVE LIBERE...Ecco tutte le foto e i dettagli di questa livrea speciale pensata dal team satellite Ducati per la domenica del Mugello, LIBERELa parte destra della livrea è ispirata all' Inferno ...

MotoGP, LIVE - La diretta delle FP2 del GP del Mugello minuto per minuto GPOne.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP Italia - Numeri e statistiche del GP d'Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE ...In diretta - Alex Marquez ha dominato la prima sessione di prove libere mentre le Ducati sono in difficoltà. Chi raggiungerà la cima della classifica