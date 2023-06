LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | Bagnaia e Bezzecchi osservati speciali nelle P2 | tra poco si comincia!

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Fondamentale trovare la quadra nel corso di questo turno, vista la qualificazione alle Q1 e Q2 di domani. 14.46 Per il momento il meteo tiene al Mugello, considerando il rischio pioggia ci sarà sempre nel corso del fine-settimana. 14.43 Rispolverano l’album dei ricordi, di seguito gli ultimi poleman al Mugello: 2012 – PEDROSA Daniel ESP {Honda} 2013 – PEDROSA Daniel ESP {Honda} 2014 – MARQUEZ Marc ESP {Honda} 2015 – IANNONE Andrea ITA {Ducati} 2016 – ROSSI Valentino ITA {Yamaha} 2017 – VIÑALES Maverick ESP {Yamaha} 2018 – ROSSI Valentino ITA {Yamaha} 2019 – MARQUEZ Marc ESP {Honda} 2021 – QUARTARARO Fabio FRA {Yamaha} 2022 – DI GIANNANTONIO Fabio ITA {Ducati} 14.40 Una pista tecnica quella del Mugello in cui i piloti dovranno trovare il giusto compromesso tra le zone di piena accelerazione e la ...

Ecco tutte le foto e i dettagli di questa livrea speciale pensata dal team satellite Ducati per la domenica del Mugello. In pista ci sarà anche Jorge Lorenzo, ex campione, al volante della Porsche del team Q8 Hi.

Siamo entrati nel weekend dell'attesissimo Gran Premio del Mugello 2023 di MotoGP.