LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | Bagnaia davanti a Bezzecchi | risultati prove libere Fatica Quartararo

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE CLASSIFICA P2 LA CRONACA DELLE P2E CLASSIFICA P1 LA CRONACA DELLE P1 16.11 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.09 “Enea è un talento, questo lo sappiamo. La cosa che ci preoccupa è il rendimento in gara, ma che sia veloce non ci sono dubbi. Sono molto contento del ritmo gara di Pecco, ha confidenza con la pista“, ha dichiarato Tardozzi (Team Manager Ducati) ai microfoni di Sky Sport. 16.06 Calato il sipario sulle P2 di oggi con Peccoche ha dato forti segnali di vitalità. Il piemontese, su Ducati, ha ottenuto il miglior tempo di 1:45.436 a precedere di 0.063e di 0.081 Rins. I duellanti per il titolo, quindi, vicini. Binder bravo ...

Latorna in pista sabato mattina per le qualifiche, tutto in diretta su Sky Sport DOMANI QUALIFICHE ALLE 10.45 E SPRNT ALLE 14.55SU SKYRossi corre da tempo, da quando ancora era un pilota di primissima fascia in, ma un ... What a move from @ValeYellow46 He's taking 2nd place in the GT3 category! Watchhere: https://t.co/...Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW, instreaming anche su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky SportAL MUGELLO, LE PROVE LIBERE...

LIVE MotoGP, GP Italia 2023 in DIRETTA: si fa sul serio con le P2 dalle 15.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA P2 LA CRONACA DELLE P2 16.11 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.09 "Enea è un talento, questo ...MotoGP Gp Italia Mugello Prove Libere 2 - Francesco Bagnaia è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere della classe MotoGP al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, sesta gara del ...