LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | a breve il via della P1 | Bagnaia vuole ripartire | Bastianini torna in scena

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34 Parte con il morale già sotto i tacchi, invece, Fabio Quartararo: Stiamo faticando molto di più che in passato, negli ultimi anni solo una volta avevo mancato il Q2, quest’anno è già successo due volte. Devo trovare un assetto migliore in qualifica. È piuttosto diverso il feeling con la moto rispetto all’anno scorso. Ci manca qualcosa in curva rispetto agli ultimi quattro anni. In termini di motore dovrebbe andare molto meglio, sarà fondamentale fare bene in qualifica. In queste tre gare manterremo la stessa moto, evitiamo di toccarla. Cercheremo di fare tutto al meglio con il materiale che abbiamo e con l’assetto che abbiamo”. 10.31 Grande attesa anche per Marco Bezzecchi, che si trova a un solo punto dain classifica generale: “Dodici mesi fa su questo tracciato ero per la prima ...

Per Enea Bastianini più che una ripartenza il GP del Mugello è un vero e proprio inizio. L'incidente nella Sprint di Portimao, primo atto della stagione, l'ha tenuto via dal mondiale fino a oggi.

Riparte il Motomondiale 2023! Dopo una sosta di ben tre settimane si torna in azione con il fine settimana del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento della stagione che, come tradizione, prenderà sc ...Riecco la MotoGP. Sparita dai radar per un mese intero si ripresenta al Mugello, uno dei circuiti più belli al mondo, per l'appuntamento con il GP Italia. Ci si arriva sulla scia del secondo successo ...