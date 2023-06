LIVE Italia-Cuba 0-0 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | azzurri a caccia del riscatto!

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Muroneeeeee di Bottolo su Herrera! 3-4 Mani-out anche di Herrera da posto due. 3-3 Ancora un mani-out di Bottolo, già il terzo punto per Mattia. 2-3 Alvarez approfitta di una slash. 2-2 Lunga la battuta di Sanguinetti. 2-1 Si insacca l’attacco di Bottolo. 1-1 Errore al servizio di Rinaldi. 1-0 Si parte con un mani-out di Bottolo. 22:30 L’risponde con: Porro, Romanò, Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca e Balaso. 22:29 Questo il sestetto di: Herrera, Rojas, Yant, Lopez Castro, Alvarez, Diaz. 22:27 E’ il momento degli inni nazionali. 22:25 Si è conclusa la fase di riscaldamento, è tutto pronto! 22:22 L’al momento occupa la sedicesima ed ultima posizione in classifica, l’obiettivo sarà ovviamente quello di provare a risalire la china, questa ...

E Stefano Azzi, Ceo di Dazn: "Siamo orgogliosi di portare il più grande evento di calcio giovanile organizzato ininstreaming su Dazn. Rendere accessibile il calcio attraverso ...Il ringraziamento per la fiaccolata di ieri a Sant'Antimo: "L'affetto e il calore di tutti voi è per noi fonte di grande supporto" Di: Redazione Sardegna- Adnkronos "Il nostro amore per Giulia e Thiago, eterno, smisurato ed insaziabile è la più ardente tra le fiamme di questa e tutta le fiaccolate in loro memoria. Nessun sentimento di odio potrà ...Sarà un'estate fitta di appuntamenti per la Consoli che sarà in giro per l'con il suo doppio tour che nei prossimi mesi: ilfeat Marina Rei che l'ha portata a Napoli e il concerto in trio ...

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: gli azzurrini sognano la finale OA Sport

Ci siamo! Alle 20:30 al Mediolanum Forum si aprono le danze delle LBA Finals, con la prima partita della serie al meglio delle sette tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo ..."Siamo orgogliosi di portare il più grande evento di calcio giovanile organizzato in Italia in live streaming su Dazn. Rendere accessibile il calcio attraverso modalità tipiche di un pubblico giovane ...