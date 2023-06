LIVE Italia-Corea del Sud 2-1 | Mondiali calcio U20 in DIRETTA | Pafundi su punizione regala la finale contro l’Uruguay

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.03 Grazie per averci seguito e appuntamento a domenica 11 giugno alle ore 23 per la finalissima! 01.00 L’troverà in, i sudamericani hanno superato l’Israele nell’altra semiper 1-0.che arriva meritatamente indopo un percosso quasi perfetto. Fondamentale l’entrata in campo diche trova sula rete che vale la. 97? Finisce la partita,del Sud. L’scrive la storia va inper la prima volta in un Mondiale U20. 96? Giallo per Faticanti, fallo tattico. 95? Fuori C. Ye-Hoon e dentro H. In-taek nella ...

U20 - COREA DEL SUD 0 - 0(4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. All. Nunziata COREA DEL SUD (4 - 4 - 1 - 1) Joon - Hong Kim;

