LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini in fuga a 10 chilometri dal traguardo | fra poco le ultime due salite

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Il tratto di discesa terminerà ai -6 dal, poi ci sarà la Cote de Notre-Dame-de-Bellecombe, 3200 metri al 6,1%. 16.01 Con questo passaggio in vetta, Burgaudeau passa virtualmente in testa alla classifica dei GPM. 15.58 Bagioli, Trentin, Guglielmi e Peters sono a 53” dai primi tre, gruppo invece segnalato a 1’25”. 15.55 Burgaudeau (TotalEnergies) passa in testa al GPM, ora 10di discesa prima del gran finale. 15.53 Bagioli intanto è stato ripreso da Peters, Trentin e Guglielmi. Ma sembra fare fatica anche a tenere le ruote di questo gruppettino. 15.51 20al! 15.49 Si forma un terzetto in testa! Georg Zimmermann (Intermarchè-Circus-Wanty), Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadiers) e Mathieu Burgaudeau ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale in salita con punte al 16%! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Sempre sui tre minuti il margine dei 14 fuggitivi. 15.00 Ora inizia ad aumentare il lavoro in gruppo: si vede anche la Trek-Segafredo di Giulio Ciccone.