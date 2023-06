LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | la fuga entra negli ultimi 50 chilometri | si inizia a salire

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Oraad aumentare il lavoro in gruppo: si vede anche la Trek-Segafredo di Giulio Ciccone. 14.57 Mancano 50alla conclusione della corsa. 14.54 Altro ritiro da registrare, si tratta di Rudy Porter (Jayco-AlUla). 14.51 E attenzione perché arriva la pia. Ancora leggera, ma potrebbe sconvolgere un po’ le carte. 14.48 Finito il tratto di discesa per Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Andrea Bagioli, Dries Devenyes (Soudal-QuickStep), Nans Peters (AG2R Citroen), Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadiers), Andrey Amador (EF Education-Easypost), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Matteo Jorgenson (Movistar), Axel Zingle (Cofidis), Lawson Craddock (Jayco-AlUla), Mathieu Burgaudeau, Matteo Vercher, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) e ...