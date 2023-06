LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita | il gruppo si avvicina | Vingegaard controlla

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 E ora inarriva la Trek-Segafredo! Si vuole fare corsa dura per impensierire. 15.42 Si stacca intanto Matteo Jorgenson (Movistar) che sta probabilmente patendo ancora i problemi delle cadute di martedì. In difficoltà anche Trentin, è al gancio.. 15.41 Rimane sempre lì il, a 1’40” dalla fuga. 15.39 Mancano 25 chilometri al traguardo. Ilriprende Vuillermoz e anche Campenaerts, scattato senza troppe pretese. 15.37 Ripreso intanto Matteo Trentin, parte il Col des Aravis! 7,8 km al 5,7%! 15.34 Prova a lanciarsi dalprincipale Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) 15.32 Proprio Trentin è il primo a passare sul traguardo volante, provando a rilanciare l’andatura dei fuggitivi. 15.31 Si comincia ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale in salita con punte al 16%! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Sempre sui tre minuti il margine dei 14 fuggitivi. 15.00 Ora inizia ad aumentare il lavoro in gruppo: si vede anche la Trek-Segafredo di Giulio Ciccone.Alle 10.45 scatteranno le FP1 della MotoGP al Mugello, primo turno di prove del Gran Premio d'Italia. Il cielo sopra il circuito toscano è limpido e per oggi è scongiurato il rischio di pioggia. Per ...