LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga vincente per Zimmermann | Vingegaard rimane comodo in giallo

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 E cambia anche la top 10 della generale, poiché Felix Grossschartner e Fred Wright non sono arrivati con i migliori.comunque maglia gialla con 1’10” su Ben O’Connor: 1 1 –Jonas Jumbo-Visma 10 10? 21:06:41 2 2 – O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 1:10 3 3 – ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 18? 1:23 4 4 – YATES Adam UAE Team Emirates 1:26 5 6 ?1 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 1:37 6 7 ?1 HAIG Jack Bahrain – Victorious 1:44 7 8 ?1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 2:07 8 10 ?2 MARTIN Guillaume Cofidis 2:54 9 9 – BJERG Mikkel UAE Team Emirates 2:55 10 12 ?2 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 4? 2:57 16.29 Questa la top 10 di giornata. Buonissimo quarto posto per Giulio Ciccone, rimasto sempre tra i migliori. ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale in salita con punte al 16%! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Sempre sui tre minuti il margine dei 14 fuggitivi. 15.00 Ora inizia ad aumentare il lavoro in gruppo: si vede anche la Trek-Segafredo di Giulio Ciccone.