LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivano le vere montagne | tutti contro Vingegaard

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno ae benvenuti alladella sestadeldel, la Nantua-Crest-Voland di 170,5 chilometri. Primadi vera montagna di questa edizione, ma se già a Salins-les-Bain si è scatenato un vero e proprio putiferio, con Jonasarrivato da solo al traguardo, figuriamoci con il primo arrivo in salita. Frazione con oltre 3000 metri di disllo; la prima montagna arriva dopo poco più di 40 chilometri, la Cote de Droisy; sono 5,4 chilometri al 7%, ma dovrebbe servire più che altro a ‘lanciare’ la fuga di giornata. Un po’ di saliscendi nella parte centrale di giornata per arrivare poi al ...