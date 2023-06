LIVE Atletica | Diamond League Parigi 2023 in DIRETTA | è il giorno di Marcell Jacobs | squalificata la 4×100! Ingebrigtsen | record del mondo nel doppio miglio!

Leggi su oasport

21.23: Chevrier supera 4.61 al terzo tentativo nell'asta 21.22: C'è un 5000 femminile da urlo in arrivo! In gara grandissime interpreti della disciplina con occhi puntati su Faith Kipyegon reduce daldeldei 1500 a Firenze e sulla primatista mondiale Gidey. SI PUNTA ALDEL! Queste le protagoniste: KEN NGETICH Agnes Jebet KEN NAWOWUNA Grace Loibach USA MONSON Alicia ETH HAILU Lemlem KEN RENGERUK Lilian Kasait GER KLEIN Hanna ETH WELTEJI Diribe GBR MUIR Laura USA MORGAN Whittni USA HENES Elly ETH HAILU Freweyni KEN KIPKEMBOI Margaret Chelimo SWE LAHTI Sarah ETH KETEMA Tigist KEN CHEPKOECH Beatrice ETH TAYE Ejgayehu KEN KIPYEGON Faith ETH GIDEY Letesenbet 21.20: Secondo errore per Bruni a 4.61. Misura superata da Kennedy ...