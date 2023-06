LIVE Atletica | Diamond League Parigi 2023 in DIRETTA | è il giorno di Marcell Jacobs | esame importante per la 4×100

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.56: Terzetto di primatiste italiane al femminile: il bronzo europeo Sara Fantini in una gara mista uomini-donne di martello (c’è la campionessa del mondo Brooke Andersen); l’astista Roberta Bruni contro Katie Moon (oro olimpico e mondiale), l’altra Usa Sandi Morris, la greca Katerina Stefanidi); la discobola Daisy Osakue con l’oro olimpico Valarie Allman (Usa) e la plurititolata croata Sandra Perkovic. 18.54: Nei 3000 siepi il bronzo europeo Osama Zoghlami può confermare l’ottimo debutto di Rabat dove si è espresso in 8:14.58. Il siciliano cercherà di essere protagonista in una gara che annuncia il possibile assalto al record del mondo da parte dell’etiope, argento olimpico e mondiale, Lamecha Girma (da battere il 7:53.63 di Saif Saaeed Shaheen del 2004). 18.52: Nel salto in alto, dopo l’1.81 di Rabat, Elena ...