LIVE Alcaraz-Djokovic | Roland Garros 2023 in DIRETTA | inizia la semifinale!

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 14:59 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di quattro minuti via alla semifinale conal servizio! 14:57 Accolti da applausi scroscianti entrano in campo i protagonisti del match che ci apprestiamo a commentare. 14:53 Protagonisti del match che sono ancora negli spogliatoi. Tra qualche istante Novake Carlosentreranno in campo. 14:49 Splende un radioso sole su Parigi. Condizioni ideali per una perfetta giornata di sport. 14:44 Ci avviciniamo a grandi passi all’inizio del match. Tra ottavi e quarti di finale l’iberico è entrato in campo subito con le idee chiare, mentre il serbo ha impiegato diversi game prima di carburare. Vedremo quest’oggi come approcceranno entrambi il primo parziale. 14:40 Tutto esaurito, ...