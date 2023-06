LIVE Alcaraz-Djokovic | Roland Garros 2023 in DIRETTA | alle 14 45 la super sfida dell’anno

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’attesissima semifinale delche vedrà opposto lo spagnolo Carlosal serbo Novak. Scontro epocale tra il numero 1 ed il numero 3 del ranking ATP. I due vantano ad oggi un solo confronto diretto, ovvero la semifinale dell’ATP di Madrid 2022 vinta in tre set dal giovane murciano. Il vincente del match affronterà in finale uno tra il tedesco Zverev ed il norvegese Ruud., ventenne di Murcia, si presenta a questo appuntamento dopo aver lasciato per strada un solo set. Una piccola distrazione contro il nipponico Taro Daniel, poi un percorso netto nel quale spiccano le ...