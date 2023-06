LIVE – Alcaraz-Djokovic 3-6 7-5 1-6 0-3 | semifinale Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel. I due principali favoriti alla vigilia si ritrovano a un passo dall’atto conclusivo del torneo. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo, che ha vinto l’unico precedente nel 2021 a Madrid ed è stato estremamente convincente nell’arco delle due settimane. Non che Nole non lo sia stato, ma le partite di Carlos contro Musetti e Tsitsipas (su tutte) hanno fatto davvero paura. Con ogni probabilità, lo spagnolo sta giocando il miglior tennis della sua giovane carriera eppure non potrà permettersi di sottovalutare il suo prossimo avversario. Il serbo non ha infatti bisogno di presentazioni e, giusto per dare l’idea o se ...

7 - 5 il punteggio finale 17:10 -è avanti 6 - 5* nel secondo set ma è stato avanti 5 - 3 e ha avuto 3 set point sul 5 - 4 in risposta (0 - 40) 16:35 -conduce 4 - 3 senza break nel ...PARIGI (FRANCIA) - Caccia a un posto in finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi.contro Djokovic la prima semifinale, a seguire Ruud sfiderà Zverev . Segui la diretta della ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Tra Djokovic esarà appena il secondo confronto . C'è un solo precedente che risale alla semifinale nel Masters 1000 di Madrid lo scorso anno. ...

Alcaraz-Djokovic al Roland Garros, il risultato in diretta live della semifinale Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:33 Svolta incredibile e clamorosa del match. Alcaraz sta ribadendo di non poter giocare in queste condizioni. 1-1 Game Djokovic. Sparacchia in rete la risp ...