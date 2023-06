LIVE Alcaraz-Djokovic 1-2 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | primi game ricchi di tensione

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Cross stretto sensazionale del serbo, che chiude con il successivo dritto in contropiede. 40-30 Serve and stop volley perfetto del tennista di Belgrado. 30-30 Scappa via il dritto del numero 3 ATP in uscita dal servizio. 30-15 Largo il cambio con il dritto lungolinea di. 15-15 Il serbo regge il confronto sulla diagonale di dritto costringendo l’avversario all’errore. 0-15 Ingenuità di, che manda lungo lo schiaffo al volo a campo aperto. 1-1. Devastante il dritto dello spagnolo, che tiene la battuta. 40-15 Eccellente accelerazione di dritto siglata da. 30-15 Il serbo perde il controllo del dritto inside out. 15-15 Cambio di ritmo di ...

Non prima delle 17:30 Ruud vs Zverev 14:45 - La sfida che tutti aspettavano fin dal sorteggio del tabellone, sta per iniziare: Il N.1 del mondo Carlossfida il 22 volte campione Slam Novak ...PARIGI (FRANCIA) - Caccia a un posto in finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi.contro Djokovic la prima semifinale, a seguire Ruud sfiderà Zverev . Segui la diretta della ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Tra Djokovic esarà appena il secondo confronto . C'è un solo precedente che risale alla semifinale nel Masters 1000 di Madrid lo scorso anno. ...

Alcaraz-Djokovic al Roland Garros, il risultato in diretta live della semifinale Sky Sport

Il match tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sarà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport. In streaming invece, la prima semifinale del Roland Garros 2023 sarà visibile su Dazn, Eurosport Player ...Caccia a un posto in finale nel secondo Slam stagionale: supersfida tra lo spagnolo e il serbo sulla terra rossa di Parigi, poi Ruud contro Zverev ...