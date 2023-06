Lite Fedez-Luis Sal | la madre del rapper | «Aveva ragione la mia mamma» La “profezia” della nonna sul tradimento di un amico

(Di venerdì 9 giugno 2023) «la mia». Con una frase lapidaria, condivisa nelle storie Instagram, Annamaria “Tatiana” Berrinzaghi interviene sullo scontro tra suo figlioSal, che ha portato al divorzio dei due co-conduttori dal loro podcast Muschio Selvaggio. Da quando a metà maggioSal non ha più registrato una puntata del podcast, sotto ai video e sui social migliaia di utenti si sono interrogati su che fine avesse fatto il creator. E per settimane nessuna delle persone coinvolte ha dato una spiegazione. Poiha anticipato che, se non l’avesse fatto il collega, sarebbe intervenuto con un video di chiarimento. Il 7 giugno, ilha condiviso la sua versione di quanto accaduto, e 24 ore dopo ha replicatoSal. ...

Lacone il botta e risposta Luis Sal è stato a lungo protagonista insieme adel podcast di Muschio Selvaggio ma nella primavera del 2023 è letteralmente sparito. La spiegazione, ..., che arriva a Rimini dopo lavirtuale con il suo ex socio e amico Luis Sal (al momento vinta ai punti dal bolognese). Il concerto - a ingresso libero - verrà trasmesso in diretta su ...ha raccontato di unaavvenuta dopo Sanremo: "C'è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come, dal mio punto di vista, avessi avuto la sensazione di dovermi far ...

Luis Sal risponde a Fedez e svela le chat private Corriere dello Sport

In questo periodo, un argomento molto discusso riguarda la controversa separazione artistica e personale tra Fedez e Luis Sal. Un interesse che è sicuramente dovuto alla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...