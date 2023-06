L' Italia Under20 in finale dei mondiali | ecco perché c' è ancora futuro per il nostro calcio e per i giovani

(Di venerdì 9 giugno 2023) Casadei, Baldanzi, Pafundi: per una volta non siamo lì a invidiare le nuove leve delle altre Nazionali. Il messaggio alle nostre società: basta crederci

Continua il sogno mondiale dell'. Nella semifinale del mondialein corso di svolgimento in Argentina l'batte 2 - 1 la Corea del Sud con le reti nel primo tempo di Casadei (I) e Lee Seung - Won (C) su ...Nel Mondialel'ha raggiunto la finale dopo aver battuto la Corea del Sud con una magica punizione di Pafundi all'86. La festa ...Domenica l'sfidera' l'Uruguay per il titolo. È la prima volta che gli azzurri raggiungono questo traguardo nella loro storia calcistica.

Italia Under 20 in finale ai Mondiali: quando, data, avversaria e dove ... Goal Italia

Alla scoperta del nuovo talento azzurro, che sta incantando in Argentina e su cui puntano sia l'Udinese che il ct della Nazionale maggiore ...Domenica 11 giugno si gioca la finale del Mondiale Under 20 tra Italia e Uruguay: dove vedere la gara in diretta tv e le probabili formazioni.