(Di venerdì 9 giugno 2023) Nella trattativa per ladeldi stabilità e crescita dell'Ue al momento "non esiste ancora un punto di caduta, una soluzione che convince tutti". E' l'avvertimento del ministro delle ...

E' l'avvertimento del ministro delle Finanze tedesco Christianin un'intervista al Financial Times. L'Ue mira a trovare un'intesa inter - istituzionaleriforma della governance ...Il ministro delle Finanze della Germania, Christianha dichiarato che le trattativeriforma delle regole del Patto di stabilità e di crescita sono sostanzialmente allo stallo.In una intervista al Financial Times ha ribadito la ...Il ministro delle Finanze della Germania, Christian Leander afferma che le trattativeriforma ...sostiene di aver gia' fatto passi verso un compromesso. E di non voler uno scontro con ...

Lindner, 'sulla riforma del Patto c'è rischio di stallo' La Prealpina

Il ministro delle Finanze della Germania, Christian Lindner ha dichiarato che le trattative sulla riforma delle regole del Patto di stabilità e ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...