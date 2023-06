L’incriminazione di Donald Trump per Mar-a-Lago | «Questo è un giorno nero per l’America»

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’annuncio diarriva direttamente sul suo social Truth: per le carte segrete di Mar-a-è arrivataper l’ex presidente degli Stati Uniti. «Ho ricevuto una convocazione dal tribunale di Miami martedì alle 3 del pomeriggio», spiega lui. E aggiunge: «è unper. Siamo un paese in serio e rapido declino». I capi d’accusa nei suoi confronti sono sette. I procuratori federali avevano notificato ai legali del tycoon il suo inserimento come potenziale indagato nell’inchiesta sul trasferimento di documenti classificati dalla Casa Bianca al suo resort. Si tratta della seconda incriminazione didopo il caso Stormy Daniels. In questa caso c’è un presunto pagamento in ...

