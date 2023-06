“Life is Beautiful” | il nuovo singolo dei Thirty Seconds to Mars

(Di venerdì 9 giugno 2023) Itopubblicano sulle piattaforme digitali ilbrano “is”,estratto dal disco “It’s The End of The World But It’s aDay”, in uscita il 15 settembre in tutto il mondo. “Is” è un ritorno ad alta quota al sound rock da stadio della band che ha registrato sold-out in tutto il mondo nelle arene. Caratterizzato da un hook ‘mostruoso’ e da una chiamata ad alzare le braccia al cielo nell’atto di sollevarsi da terra, è un brano sul trionfare nonostante le avversità e trovare speranza e bellezza anche nelle sue forme più semplici. “Come artista, spero di creare musica che connetta le persone nel profondo e il nostroalbum, It’s The End ...

Thirty Seconds to Mars - "is" Proseguono le manovre di avvicinamento al nuovo album dei Thirty Seconds to Mars di Jared Leto, "It's the end of the World but it's aday".

A Beautiful Life: chi è Christopher, l’attore e cantante danese del film Netflix che sta spopolando Radio Deejay

La popstar danese interpreta il protagonista della commedia romantica nel film più popolare del momento e firma la colonna sonora ...Volato immediatamente al primo posto dei film più visti in Italia su Netflix, ‘A Beautiful Life’ vede protagonista la popstar danese Christopher nei panni di un artista emergente dal passato oscuro. E ...