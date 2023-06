Libri per sognare | una grande premiazione per oltre 2000 studenti al Palafacchetti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 giugno 2023) È “La ragazza con lo zaino verde” (Edizioni Il Castoro) di Elisa Castiglioni il romanzo più amato dai ragazzi che hanno partecipato alla settima edizione diper, la manifestazione ideata dal Gruppo librai e cartolibrai di Ascom Confcommercio Bergamo, che quest’anno si estende alle scuole di Brescia, in collaborazione con Confcommercio, nell’ambito di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023. Il libro racconta tra luci e ombre l’Italia della dittatura e delle leggi razziali nella provincia di Varese. Laè avvenuta lunedì 5 luglio in occasione delevento finale aldi Treviglio, un momento particolarmente atteso, dopo quattro anni di stop forzato per l’emergenza Covid. Il Palazzetto dello sport di Treviglio ha ospitato nella sua arena ...