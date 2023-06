Lessico giornalistico | si chiama GPA | non “utero in affitto”

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ci sono delle parole che, da sole, contribuiscono a costruire una narrazione. Non andiamo troppo lontano e parliamo di un tema di stringente attualità: la guerra in Ucraina. Si sta parlando tantissimo di “partigiani russi” quando si parla degli scontri nell’area russa di Belgorod. In realtà, la parola partigiano è connotata politicamente ed è utilizzata sapientemente per far empatizzare il lettore con le persone che conducono le incursioni in territorio russo. In realtà, chi si sta rendendo responsabile di quanto accade a Belgorod è un misto tra ucraini e rappresentanti dei movimenti di estrema destra russi (a cui la definizione di “partigiani” poco si addice). Ecco, una cosa analoga è stata fatta – giornalisticamente parlando – per il cosiddetto “in”, una espressione infelice per definire quella che più correttamente dovrebbe essere ...