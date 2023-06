L’esito dell’incontro tra Italiano e la Fiorentina | c’è la decisione sul Napoli!

(Di venerdì 9 giugno 2023) Vincenzosembra il candidato principale a sedersi sulla panchina del Napoli. Nonostante le smentite di Aurelio De Laurentiis e di Rocco Commisso, infatti, nelle idee del patron azzurro c’è ancora la volontà di puntare su uno dei suoi pupilli. Da tempoè al centro dei desideri di De Laurentiis che, però, non intende forzare la mano con laper evitare di rovinare i rapporti amichevoli con la proprietà viola.diventerebbe il nuovo allenatore del Napoli solo nel momento in cui sarà lui a decidere di chiudere con il club toscano. AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – L’incontro tra Vincenzoe la dirigenza viola, che si è tenuto nella giornata di oggi, ha avuto un esito positivo con la volontà da parte di entrambe le parte di onorare il contratto e dunque Vincenzo ...

Niente Napoli o altre destinazioni per Vincenzo Italiano , che allenerà la Fiorentina anche'anno prossimo. Questoavuto questa mattina dal tecnico con Joe Barone . Italiano onorerà dunque il contratto con la società viola, in scadenza nel 2024. Come scrive Firenzeviola.it , in casa ...Commenta per primo Una finale è undove le differenze si assottigliano e i ...affidamento'... mentre i nerazzurri arrivano alla sfida'... Avanti nettamente'Over a 1,68, rispetto a un...Inal proficuo confronto, è stata ...porterà avanti anche il dialogo costruttivo già ...ieri con'Autorità di Bacino Distrettuale'...