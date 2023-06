(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Borussiaavrebbe messe il centrocampistanel mirino per il mercato estivo Il Borussiaavrebbe messe il centrocampistanel mirino per il mercato estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, isarebbero pronti ad andare all’assalto del giocatore del Lecce.

Il Borussia Dortmund avrebbe messe il centrocampista Hjulmand nel mirino per il mercato estivo Il Borussia Dortmund avrebbe messe il centrocampista Hjulmand nel mirino per il mercato estivo. Secondo ...Associato all'ordine degli ingegneri della provincia diè stato attivo nelle commissioni ... E' necessario proseguire il lavoro con uno spirito associativo moderno ea tutti i cambiamenti ...Non c'è emergenza, ma abbiamo consapevolezza della situazione e manteniamo uncontrollo del ... Seguono Como con 17, Pavia con 13, Bergamo con 8,con 2, Milano, Mantova e Varese con 1 . ...

Lecco, attento al Dortmund: i gialloneri vogliono Hjulmand Calcio News 24

Il Borussia Dortmund avrebbe messe il centrocampista Hjulmand nel mirino per il mercato estivo Il Borussia Dortmund avrebbe messe il centrocampista ...Ingegnere, classe 1972, Simone Chiappa è stato eletto nuovo presidente di Federmanager Lecco per il prossimo triennio ...