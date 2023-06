Lecce | tutti in bilico | Baroni in attesa | Mercato

(Di venerdì 9 giugno 2023) 2023-06-08 23:15:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Un campionato vinto in Serie B e una salvezza in Serie A. Il bilancio dei due anni di Marcosulla panchina delnon potrebbe essere migliore. Risultati diversi, obiettivi raggiunti più o meno agevolmente, ma mettendo in mostra sempre tanti talenti, da Strettezza a Hjulmand, passando per la rivelazione Baschirotto. Un’impresa sportiva, soprattutto quella di questa stagione, con un budget basso a inizio anno e diverse intuizioni che si sono poi rivelate delle scommesse vincenti: Falcone, Umtiti, ma anche Ceesay e Colombo. IN– Confermarsi, dopo questa annata, non sarà semplice. Lo sa bene anche Pantaleo Corvino, che nei prossimi giorni incontrerà il presidente Sticchi Damiani e gli chiederà garanzie sugli investimenti da fare ...

Che salvezza è stata " Direi un lavoro di squadra,insieme. Come sempre. Siamo la miglior ... Certo, quando ho saputo del rigore sbagliato da Gytkjaer con ile poi di quello segnato da ...Altrimenti, non è da escludere un addio del responsabile dell'area tecnica del. Dall'esito di questo incontro dipenderà anche la scelta di Baroni , che si è preso qualche giorno per riflettere ...... sezione Gico, aveva eseguito il sequestro delle quote sociali, nonché dii beni aziendali della Oxo Games, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di- ...

Era appena entrato, Mancosu in quel Sassuolo-Lecce. Luglio 2020, il calcio italiano era appena ripartito dopo la pandemia e lo stop imposto. Quel gol valse il 2-2, alla fine però i neroverdi avrebbero ...Lecce, comincia l’impostazione della nuova stagione Salvezza in tasca e voglia di ben figurare anche la prossima stagione. Regna l’entusiasmo in casa Lecce. Preparazione in Trentino Per potersi prepa ...