Le visioni incantate dell’Espressionismo di Natasa Radanovic | tra fiaba e sogno per lasciar fluire le emozioni

(Di venerdì 9 giugno 2023) Per molti artisti immaginare altri mondi diversi da quello contingente ma al tempo stesso legati a un immaginario comune che li rende possibili, è l’unico modo per riuscire a manifestare un’interiorità che altrimenti si sentirebbe ingabbiata, sia nel caso in cui optassero per uno stile troppo realista, e sia nel caso in cui preferissero un approccio invece completamente indefinito, perché in entrambi gli estremi il loro impulso creativo non si sentirebbe espresso nella sua totalità. Pertanto elevarsi dal quotidiano per tendere verso atmosfere più affini alla loro sensibilità diviene l’unica via per la manifestazione del mondo interiore, quello che riesce a trovare voce solo nell’arte. La protagonista di oggi fa delle sottiliuna delle sue caratteristiche pittoriche principali. Nel corso della storia dell’arte, sia quella più lontana che quella più legata alla ...