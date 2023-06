Le ultime novità dall’infermeria dell’Inter | Mkhitaryan recuperato | ma solo per la panchina

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’Inter ha ufficialmente dato il via alla “operazione Istanbul”. Il club nerazzurro è pronto alla Finale di Champions League che si disputerà domani sera alle ore 21.00 allo stadio Ataturk e che metterà di fronte Lautaro Martinez e compagni al temibile Manchester City di mister Pep Guardiola. Una partita che potrebbe fare la storia, con il club di mister Simone Inzaghi che sogna la quarta Coppa della propria storia. Quali sono lenotizie che giungononerazzurra? In soldoni l’unico “caso” che non sembra ancora far dormire sonni tranquilli è quello che riguarda Henrikh. Il centrocampista armeno, infatti, si è fatto male a livello muscolare proprio nell’EuroDerby contro il Milan e ce la sta mettendo tutta per bruciare le tappe e recuperare per l’incontro di domani. La situazione dell’ex Roma e Manchester ...