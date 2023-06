Le razze più popolari di pappagallo

Leggi su decogiardino

(Di venerdì 9 giugno 2023): le specie piùe le loro specificità Si parla sempre dicome se fosse una specie unica, mentre in realtà ne esistono numerose specie, distinte per colori, dimensioni e temperamento. In questo speciale, scopriamo meglio i pappagalli, uccelli facilmente riconoscibili per il becco robusto e adunco e per il piumaggio variopinto.è il nome comune attribuito ad un ordine di uccelli neorniti, gli psittaciformi. Questi animali volanti sono spesso caratterizzati da un piumaggio variopinto e vivace. Solitamente provengono dalle foreste tropicali dove vivono sugli alberi. Una caratteristica peculiare di tutti gli esemplari di quest’ordine è il tipico becco adunco e molto robusto. In molti casi questi ...