Le proposte tie and dye di Prénatal per un tuffo nel colore

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 9 giugno 2023) Intramontabile e funny, il tie and dye conquista il guardaroba estivo dei più piccoli.propone un ventaglio di look dai costumi agli oufit per il giorno in un intreccio di stile e comodità. Così le t-shirt con colorazione a spirale strizzano l’occhio allo stile hippy e conquistano per la vivacità cromatica, un arcobaleno di allegria da indossare e vivere in ogni occasione. La stessa fantasia abbraccia il costume due pezzi per le piccole kid (2-10 anni). Ruches fucsia arricchiscono sia le spalline della fascia per la parte superiore che lo slip. Multicolor anche la t-shirt girocollo da bambina con stampa “Love” in rilievo a sottolineare l’amore per l’estate e la vitalità dell’infanzia. Perfette con jeans o short in jersey, abbracciano l’arrivo dell’estate con una grintosa dose di allegria. Per chi ama le sfumature bicolor con fondo bianco, le ...