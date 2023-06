... a Lec'è stato il record dei record in termini di presenze. Qui mi aspetto tanti tifosi e tanto tifo. Mi ricordo la prima volta che sono venuto qui nel 2011, rimasi scioccato. Vediamoci ...ci fa una Chevrolet Camaro blu, con una vistosa scritta "NASCAR" sulla fiancata, sul circuito di La Sarthe proprio nel week end della 24 Ore di LeÈ la domanda che il molti si sono posti ...Sia a Leche qua mi sono trovato meglio nel time attack ,che prima mi mancava, quindi sono riuscito a sfruttare bene la soft e a fare tempi più veloci per stare più vicino ai primi o per ...

Le Mans, cosa ci fa una Chevrolet Camaro NASCAR alla 24 Ore Autosprint.it

GP Italia Mugello MotoGP 2023 Ducati - Francesco Bagnaia ha chiuso al comando la prima giornata di prove del Gran Premio d'Italia, sesta tappa della MotoGP 2023, che si sta disputando sul circuito del ...be', sai di cosa parlo!". Ha inoltre continuato ... saga d'animazione è in sala dal 1° giugno 2023 e continua a macinare record su record – Spider-Man: Across the Spider-Verse ha perfino battuto Super ...